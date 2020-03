Stiri pe aceeasi tema

- Pietele agroalimentare raman deschise, astfel incat micii producatori sa isi poata vinde produsele. Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a cerut acest lucru in sedinta de Guvern de joi, iar premierul a fost de acord, dar a cerut sa fie respectate masuri de protecție.

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a cerut, joi, in ședința de Guvern, ca piețele agro-alimentare sa ramana deschise."Este foarte important ca piețele agro-alimentare sa ramana deschise. Este singura modalitate unde cei mici și mulți iși pot aduce produsele", a spus Adrian Oros. "Da,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a vorbit, miercuri seara, la Realitatea PLUS, despre plafonarea prețurilor la produsele de baza in perioada de criza provocata de extinderea COVID-19. Oros a spus ca prețurile au crescut brusc la unele produse de baza in data de 17 martie. Potrivit ministrului Oros,…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, a precizat joi, in sedinta de Guvern, ca, deocamdata, pe teritoriul Romaniei nu exista niciun caz de infectie cu noul coronavirus. "As vrea sa va asigur ca deocamdata pe teritoriul Romaniei nu exista niciun caz de infectie cu coronavirus, cu noua tulpina…

- Premierul Ludovic Orban apara cele 25 de ordonanțe de urgența adoptate marți seara, in ședința de Guvern, inaintea votului pe moțiunea de cenzura, aratand ca fiecare ordonanța a avut in spate o nevoie.