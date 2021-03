Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Regiei Naționale a Padurilor (RNP) – Romsilva, Teodor Țigan, a demonstrat și demonstreaza in continuare ca pentru el respectarea legilor este doar un hobby, fapt pentru care joaca alba-neagra cu documentele pe care le semneaza in numele regiei. Teodor Țigan: „Dl. Dumitru nu a avut…

- Ministrul agriculturii, Adrian Oros a dat din nou dovada de o lipsa crasa de bun simț și viziune administrativa. In viața mea nu am vazut un management mai prost și mai falimentar, dar sa pui sub risc viața fermierilor și a agriculturilor (inclusiv a legumicultorilor) deja este un atentat la siguranța…

- „Programul Tomata, la fel cum am spus in tot anul trecut, s-a derulat pe o perioada de 4 ani. Orice forma de schema de sprijin de stat functioneaza intre 3 si 4 ani. Se directioneaza anumite sume catre un sector aflat in dificultate, dupa care forma aceea de sprijin se muta intr-o alta zona. Din nefericire,…

- „Este un buget al unei țari sarace, al unei țari mici, deci plimbam pana la urma saracia dintr-o parte in alta. Și doi, este un buget care aduce niște modificari, dar care per total observam ca nu e neaparat un buget de austeritate. Adica este un buget care are multe pe verde, sume mai mari decat in…

- FOTO| Gest EMOȚIONANT al unui polițist sibian: A oferit o floare unei bunicuțe din Alba care vindea legume in piața Un gest EMOȚIONANT a facut un polițist sibian. Acesta a oferit o floare unei bunicuțe din Alba care vindea legume intr-o piața din municipiu. Așa cum ne-au obișnuit in ultimul timp, polițiștii…

- Vești bune pentru pensionari de la Ministerul Muncii. Un nou proiect de lege prevede ca, in acest an, aproape 60.000 de tichete pentru tratament balnear vor fi date pensionarilor. Guvernul a prevazut, prin proiectul Legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2021, 417 milioane lei pentru…

- E oficial. Programul „Tomata” nu va mai fi derulat de Ministerul Agriculturii. Anunțul a fost facut de chiar noul ministru de resort, Adrian Oros, care a spus ca bugetul de stat nu mai poate suporta ajutorul de minimis pentru roșii. Astfel, dupa patru ani cat timp au fost sprijiniți de stat, producatorii…

- Vești bune a adus noul an, cel puțin pentru doua familii din Sebeș. In prima zi din 2021, doi copii s-au nascut la maternitatea din oraș. Este vorba despre o fetița și un baiețel, care-și vor sarbatori ziua de naștere in 1 ianuarie. ”Primii rasfațați ai secției de Neonatologie a Spitalului Municipal…