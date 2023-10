Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a Romaniei a postat in transparența decizionala un proiect de Ordonanța de Urgența prin care se stabilește cadrul legal privind importurile de produse agricole din Ucraina sau din Republica Moldova, mai exact, se introduce un mecanism de autorizare a operatorilor…

- Bulgaria a interzis importul de floarea soarelui din Ucraina pina la sfirșitul lunii noiembrie, anunța Ministerul Agriculturii de la Sofia. Decizia a fost luata dupa o videoconferința dintre miniștrii de resort ai celor doua state. Potrivit ministrului bulgar al Agriculturii, Kyryl Vatev, exista un…

- Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova a anuntat joi ca a intreprins masuri speciale de protectie a lacului Harbovat, din raionul Anenii Noi, in apropiere de frontiera cu Ucraina, dupa ce cu o zi in urma au fost descoperite fragmentele unei rachete, exprimand suspiciuni ca pe fundul lacului…

- Guvernul Bulgariei a fost de acord sa opreasca temporar importul de seminte de floarea soarelui din Ucraina, dupa protestele fermierilor, a anuntat miercuri premierul Nikolai Denkov, dand asigurari ca va sprijini productia agricultorilor locali, transmite DPA.Iliya Prodanov, reprezentant al fermierilor…

- Fermierii amenința cu noi proteste. Cer Guvernului sa interzica importul semințelor de floarea-soarelui din Ucraina, care reprezinta o concurența puternica pentru producatorii locali. Agricultorii se plang ca prețurile la semințele de floarea-soarelui s-au prabușit enorm și le cauzeaza mari pierderi,…

- Asociația Forța Fermierilor cere sa fie interzis urgent importul de floarea soarelui in Republica Moldova, cel puțin pana pe data de 31 decembrie 2023, dupa ce prețul acestei culturi s-a prabușit pana sub doi lei per kilogram, cu mai bine de trei lei mai mici fața de prețul la bursele internaționale.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania va continua sa sprijine „multidimensional si cuprinzator” Ucraina, atat timp cat va fi necesar, si sa fie alaturi de Republica Moldova, grav afectata de razboi, prin asistenta financiara, expertiza si sprijin politic, informeaza AGERPRES . „Vom…