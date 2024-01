Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu , a facut marti un apel catre toti fermierii din tara care protesteaza sa mearga acasa, spunand ca el nu-i mai numește fermieri pe cei care stau in zona Afumati, „acestia sunt protestatari nu sunt fermieri”. Desi asociatiile de fermieri au transmis, luni si marti,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, s-a intalnit marti cu mediul asociativ din sectorul bovin. In cursul zilei vor urma intalniri si cu crescatorii de porci si de pasari. ”Am prezentat bugetul pe anul 2024 al Ministerului Agriculturii, am discutat cu asociatiile toate problemele…

- „In 2024, este pentru prima data cand agricultura are 2% din PIB, in Romania. Vorbim despre plați foarte importante pentru fermieri. Inclusiv fermierii care au participat la dialogul pe care l-am avut la Ministerul Agriculturii au spus in conferința de presa ca, din momentul acela, cu Ministerul Agriculturii…

- Danut Andrus a declarat sambata ca ministrul Agriculturii si-a asumat mai multe masuri care fusesera solicitate de protestatari. Printre solicitari s-a aflat si masura amanarii ratelor, Andrus explicand ca este vorba de “acea ordonanta de urgenta care se afla la avizare in Consiliul Concurentei cu…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, afirma ca Romania produce 40% din cantitatea de carne de porc pe care o consuma si exporta jumatate din productia de carne de pui. El anunta ca Ministerul Agriculturii va face investitii in locuri de cazare in sectorul suin pentru reproductie, pentru a asigura o…

- Protestul transportatorilor și al fermierilor din aceste zile a scos in evidența, cel puțin in prima faza, ruptura care exista in randul agricultorilor, dar și reticența autoritaților de a discuta cu niște oameni care nu fac parte din forme asociative. Fermierii neafiliați arata, insa, cu degetul catre…

- Ministrul Agriculturii Florin Barbu spune ca nu a fost acordata nicio licența pentru importul de materii prime din Ucraina, din septembrie și pana in prezent. Romania a exportat, in acest an, zece milioane de tone de grau, adica mai mult decat a tranzitat Ucraina prin țara noastra, a declarat ministrul…