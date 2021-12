”Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale informeaza ca fermierii care au depus facturile pentru decontarea a pana la 50% din contravaloarea energiei electrice consumate pentru irigatii au primit banii in conturi. In total 172 de Organizatii ale Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii (OUAI) au depus facturi a caror valoare totala eligibila pentru decontare se ridica la 16.598.267,61 lei. Astfel, pana la data de 27 decembrie 2021, pentru 159 de beneficiari au fost efectuate plati in valoare de 16.091.886,41 lei, iar pentru 13 beneficiari urmeaza sa se faca plata imediat dupa finalizarea procedurii…