Ministerul Agriculturii alocă 1,5 miliarde de euro pentru infrastructura de irigaţii, desecare şi drenaj ”MADR a lansat in dezbatere publica proiectul privind modificarea Programului national de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii din Romania si a infrastructurii de desecare si drenaj. Acesta urmareste adaptarea agriculturii la schimbarile climatice si reducerea efectelor acestora asupra productiei agricole, in principal, dar si asupra altor factori de mediu si a populatiei”, anunta ministerul. Suma destinata Programului are o valoare de 1,5 miliarde euro, reprezentand fonduri de la bugetul national, care vor fi alocate pana in anul 2027. Prin proiectul de act normativ este vizata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii aloca 1,5 miliarde de euro pentru infrastructura de irigatii, desecare si drenaj, potrivit unui comunicat postat, sambata, pe site-ul institutiei. MADR a lansat in dezbatere publica proiectul privind modificarea Programului national de reabilitare a infrastructurii principale…

- Vesti bune pentru fermieri: MADR aloca 1,5 miliarde de euro pentru infrastructura de irigatii, desecare si drenaj. MADR a lansat in dezbatere publica proiectul privind modificarea Programului national de reabilitare a infrastructurii principale de irigatii din Romania si a infrastructurii de desecare…

- Unitatea consolidata pentru implementarea programelor Fondului International pentru Dezvoltarea Agricola (IFAD) a lansat un nou concurs pentru recepționarea cererilor de finanțare a proiectelor de infrastructura in cadrul Programului "Imbunatațirea capacitaților pentru transformarea zonei rurale" (IFAD…

- Statele Unite vor pune la dispozitia Romaniei un simulator de reactor nuclear de mici dimensiuni (SMR), pentru ca Romania sa poate pune bazele unui Centru E2 la Universitatea Politehnica din Bucuresti, potrivit unui comunicat al Ambasadei SUA in Romania. „Statele Unite si Romania au placerea sa anunte…

- Deputatul de Iasi, Vasile Toma, anunta ca solicitarea sa privind prelungirea liniei pentru trenurile din Republica Moldova pentru tronsonul de 7 kilometri de la Gara Socola pana in Gara Nicolina si Gara Mare, prin construirea unor linii noi cu dublu ecartament intre cele doua statii si instalarea de…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, miercuri, de Ministerul Dezvoltarii, Cseke a afirmat ca solicitarile de finantare depuse sunt in valoare totala de 57,7 miliarde de lei, iar majoritatea vizeaza infiintarea de noi retele de gaze, in localitatile unde populatia nu are acces la acest serviciu…