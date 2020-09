Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) Bogdan Despescu a anuntat, marti, infiintarea unei noi structuri in cadrul Politiei Romane - Politia Siguranta Scolara” - care se va ocupa de prevenirea si combaterea delincventei si a bullyingului in unitatile de invatamant. Noua structura…

- Șeful Poliției Romane, Liviu Vasilescu, susține ca oamenii legii nu au negociat siguranța cetațenilor, dupa ce președintele Klaus Iohannis le-a solicitat reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne și ai Poliției sa „explice public” imaginile in care șefi ai Poliției apar la o intalnire, noaptea,…

- Klaus Iohannis a criticat PSD la finele intalnirii pe care a avut o astazi la Palatul Cotroceni.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut astazi, la Palatul Cotroceni, o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID 19 cu Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Seful Departamentului…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea joi, 30 iulie a.c., ora 14:00, la Palatul Cotroceni, o ședința privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19 cu Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat in Ministerul Afacerilor…