Ministeriatul economistului academician Slăvescu (1939-1940) In preajma Celui de-al Doilea Razboi Mondial, se decisese ca Guvernul Romaniei sa includa si un Minister al Inzestrarii Armatei. In anul 1939, s-a considerat ca cel mai nimerit sa preia portofoliul acestuia este academicianul Victor Slavescu (http://adevarul.ro/locale/pitesti/). Intre argumente, cantarea faptul ca este fiu al unui colonel de armata, ca el insusi a fost ofiter combatant in Primul Razboi Mondial (avea gradul de lt. colonel) si apoi ca profesor la Academia de Inalte Studii Comerciale si Industriale din Bucuresti si ca fost detinator al portofoliului Finantelor (1934-1935) si al celui… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

