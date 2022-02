Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat, duminica seara, intr-o conferinta de presa, daca Ministerul Afacerilor Interne sau institutii din subordinea acestuia au contracte cu companii ruse de furnizare de carburant, Lucian Bode a raspuns ca, in opinia sa, aceste contracte “trebuiesc sanctionate si revizuite” in spiritul sanctiunilor…

- Aproape un sfert din bugetul Ministerului de Interne servește la plata pensiilor, a declarat, joi, ministrul Lucian Bode. Este vorba de plata pensiilor pentru foștii angajați ai MAI, atat civili cat și militari. Procentul din bugetul MAI alocat pentru pensii reprezinta 22 – 23 la suta, a spus ministrul.…

- Kievul avertizeaza ca Rusia „aproape a finalizat” concentrarea de forțe armate ce ar putea fi folosite pentru o ofensiva impotriva Ucrainei, agravand temerile ca Moscova ar putea lansa o invazie in orice moment. Potrivit celei mai recente evaluari a Ministerului ucrainean al Apararii – obținuta in exclusivitate…

- Guvernul a aprobat in ședința proiectul de hotarare prin care se dubleaza numarul de locuri in școlile de Poliție, Jandarmerie și Pompieri, din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Masura vine ca urmare a unei cereri din partea Ministerului de Interne in contextul in care exista un deficit de…

- Zeci de amenzi date de politie dupa protestul initiat de partidul AUR RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI- Politia a dat deja zeci de amenzi pentru distrugere, folosirea fara drept de obiecte periculoiase si încalcarea legii privind organizarea adunarilor publice dupa protestul initiat de partidul…

- Ministerul Afacerilor Interne va cumpara doua avioane noi echipate medical Arhiva Foto: facebook.com/BucharestInternationalAirShow. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Ministerul Afacerilor Interne va cumpara doua avioane noi echipate medical pentru transportul pacientilor. Contractul…