- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit in mare parte din intervalul de referinta, cu o medie a temperaturilor maxime ce va fi cuprinsa intre 15 si 18 grade,…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barba, i-a invitat pe suceveni și numai sa vina in numar cat mai mare la Targul de Toamna Produs in Bucovina. Targul va mai fi deschis pana duminica, 16 octombrie, in parcarea Iulius Mall Suceava. „Astazi și maine va așteptam pe toți sa vizitați…

- Vremea va fi mai calda decat normalul pentru aceasta perioada, se arata in prognoza pe patru saptamani, publicata marți de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 10-17 octombrie Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, in majoritatea regiunilor,…

- Meteorologii anunța valori termice mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta perioada in urmatoarele patru saptamani. Saptamana 10– 17.10 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va avea o tendința…

- Temperaturile se vor situa peste cele normale pentru aceasta perioada sau vor fi apropiate de cele normale, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 26 septembrie – 24 octombrie. Precipitațiile vor fi pe alocuri excedentare in prima saptamana, in vest și centru. Saptamana…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) anunța ca in urmatoarele patru saptamani vremea va fi schimbatoare, iar temperaturile vor fi scazute, in special in anumite zone ale tarii. Potrivit meteorologilor, in saptamana 19-26 septembrie, valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice…

Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca in urmatoarele patru saptamani vremea va fi schimbatoare.

- Meteorologii din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie au emis prognoza meteo valabila pentru urmatoarele doua saptamani in Dobrogea.Vremea va fi racoroasa in primele zile 5 7 septembrie , cand media maximelor va fi in jur de 21 de grade, iar cea a minimelor de 13...14 grade, dar in perioada…