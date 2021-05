Stiri pe aceeasi tema

- Rampampam este una dintre cele mai ascultate piese ale momentului, reușind sa treca granițele țarii imediat dupa lansare, cucerind milioane de oameni la nivel internațional in mai puțin de 2 luni. Succesul piesei se remarca și prin poziția foarte buna ocupata in topurile Shazam, cea mai importanta poziționare…

- Minelli e pe val cu ”Rampampam” și tot urca in Top 200 Shazam Global, unde a ajuns pe locul 36. Tot pe #36 este și in Shazam Global. Pe langa locul obținut in topul Shazam Global, piesa Rampampam a fost locul #1 in Shazam Romania, Dance Rusia, #3 Moldova și Global Dance, #4 Bulgaria, #82... View Article

- INNA și Minelli cuceresc inca o data publicul internațional. Piesele Flashbacks și Rampampam, lansate de curand, au succes nu numai in Romania, unde ocupa primele locuri in topurile radio și pe platformele digitale, ci și in țari precum Rusia, Polonia, Turcia, Ucraina, Armenia și Bulgaria. In Dance…

- Minelli vorbește despre o relație de dragoste care ranește și provoaca amintiri greu de uitat, ce duc treptat la razbunare, in cel mai nou single, Rampampam. Piesa a fost compusa de Minelli și Viky Red, scrisa de Minelli și produsa de Viky Red. “Așteptam cu nerabdare lansarea piesei și ma bucur ca in…

- In Marea Britanie, dupa 3 luni in care au fost inchise, unitațile de invațamant se redeschid, de azi. Sunt așteptați in banci 8 milioane de copii. Este o prima etapa de relaxare a restricțiilor, dupa o scadere semnificativa a numarului de infectari. Unitațile de invațamant vor efectua frecvent teste…

- Roxen va interpreta piesa „Amnesia” la Eurovision 2021. Pentru piesa aleasa de juriu a fost realizat și un videoclip, regizat de Bogdan Paun. Luminita Anghel, Andrei Tudor, Liana Stanciu, Lucian Ștefan, Bogdan Paun, Liviu Elekes, Bogdan Pavlica, Dan Manoliu și Gabriel Scirlet au format juriul care a…

- Ionuț Bodonea a realizat o serie de interviuri cu starurile noului serial Netflix, inca nelansat, „Tribes of Europa„. „Tribes of Europa” este un serial SF care are loc In 2074, intr-o Europa care nu mai e deloc unita și care este imparțita in patru triburi: Republica Stacojie este formata din ramașițele…

- Un invatator a fost inregistrat in timp ce tipa la elevi de clasa a II-a, ii jigneste si ii injura. Este vorba de un cadru didactic pensionar, angajat in regim de plata cu ora la Școala Gimnaziala „Mihai Codreanu”. Potrivit Digi24, acesta ar fi consilier județean la Iași. Unul dintre parinți a inregistrat…