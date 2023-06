Stiri pe aceeasi tema

- Distrugerea vastului baraj Kakhovka a provocat pagube de 1,2 miliarde de euro, a declarat marți ministrul ucrainean al mediului, potrivit Reuters, avertizand ca minele dezgropate de inundații ar putea ajunge pe coastele altor țari europene.

- Noul ministru al mediului, Mircea Fechet, a declarat vineri ca nu ar exista niciun pericol pentru sanatatea publica sau mediu, dupa distrugerea barajului Kahovka de pe raul Nipru, in Ucraina. Totusi, dupa o intalnire cu autoritatile de specialitate, el a promis ca vor exista monitorizari microbiologice…

- Natiunile Unite au avertizat marti ca ruperea uriasului baraj de la Kahovka de pe fluviul Nipru (in sudul Ucrainei), care data din perioada sovietica, va avea un impact considerabil asupra securitatii alimentare mondiale, de natura sa antreneze o crestere a preturilor la alimente si sa provoace probleme…

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) trage miercuri un semnal de alarma asupra efectelor catastrofale ale dispersarii minelor antipersonal, luate de apa, in urma distrugerii Barajului Kahovka, in sudul Ucrainei, care pun in pericol atat populatia, cat si salvatorii, relateaza AFP. "Este catastrofal.…

- Aproximativ 42.000 de persoane risca sa fie afectate de inundații in zonele controlate de Rusia și Ucraina de-a lungul raului Nipru, dupa ce un baraj s-a prabușit, in timp ce șeful Organizației Națiunilor Unite a avertizat cu privire la „consecințele grave și de mare anvergura”, scrie Reuters. Ucraina…

- Razboi in Ucraina, ziua 469. Statele Unite ale Americii au dovezi ca Rusia s-ar afla in spatele distrugerii barajului de pe Nipru, in timp ce presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a transmis un mesaj video cu privire la distrugerea provocata de rusi

- Barajul hidrocentralei Kahovka (regiunea Herson) a fost distrus marți și apa din rezervor a inceput sa se verse rapid in Nipru. Ucraina a atribuit dezastrul armatei ruse, in timp ce rușii declina orice responsabilitate și susțin ca incidentul este opera ucrainenilor. Ce funcții indeplinea barajul, care…

