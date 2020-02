Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban a dat o ordonanța de urgența pentru organizarea alegerilor anticipate care reglementeaza situația in care se ajunge la alegeri parlamentare anticipate, deoarece in Romania nu exista o astfel de reglementare precisa. Conform noii OUG, la parlamentare vor putea vota alegatorii indiferent…

- Autor: Florentin SCALETCHI Am parcurs un lung si anevoios drum in aceasta viata deloc usoara, cu fel de fel de peripetii, sau mai bine zis plina de obstacole care mai de care mai greu de trecut, cel putin in ceea ce ma priveste, dar si de personaje care de-a lungul timpului fie ti-au infrumusetat…

- Organizatia PNL Botosani saluta numirea noului prefect si intrarea in normalitate si la nivelul judetului in ceea ce priveste implementarea politicilor publice de catre Guvernul Romaniei instalat in urma cu o luna de zile.

- Supraacciza la carburanți a fost eliminata. Cu cat se ieftinește plinul de benzina, de la 1 ianuarie 2020 Camera Deputaților a adoptat miercuri eliminarea supraaccizei la carburanți. La un plin de 50 de litri, supraacciza înseamnă în acest moment aproximativ 20 de lei din prețul…

- Liderul Platformei DA Andrei Nastase a venit cu o reacție la acuzațiile lui Igor Dodon, care a declarat ieri ca, dupa venirea sa la Ministerul Afacerilor Interne, Nastase ar fi încercat sa preia unele scheme ale lui Vlad Plahotniuc. „Manipularea prin minciuna și subterfugii penibile…

- Presedintele PNL Constanta, deputatul Bogdan Hutuca, si o parte dintre consilierii locali municipali au demarat campania de strangere de semnaturi in vederea asfaltarii strazilor Prelungirea Campinei si Intrarea Ion Ursu din cartierul Km 4 5. Liberalii s au intalnit si au discutat cu locuitorii din…

- Liberalii botoșaneni au reușit sa caștige turul al doilea al alegerilor prezidențiale deși, paradoxal, social-democrații au invins in mai multe localitați. O analiza a rezultatelor obținute in fiecare municipiu, oraș și comuna scoate la iveala cum a fost posibil așa ceva.

- Meteorologii au emis, vineri, avertizari cod galben de vant puternic pentru 9 judete din Oltenia, Munteania și Dobrogea. Rafalele vor depasi 65 de kilometri la ora.Potrivit meteorologilor, este cod galben de vant puternic pana la ora 11.00 in județele Arges, Giurgiu, Teleorman, Dambovita,…