Minaur câștigă la Buzău și zâmbește de pe locul al doilea Se transmite, nu se tramsmite? E online sau nu e deloc? Nu merge netul, nu merge mersul… Bine ca merge Minaur. O victorie extrem de importanta pentru echipa noastra, care s-a impus cu 30-25 in deplasarea de la Buzau, una dintre echipele bune ale campionatului. Oarecum, Minaur ne spune ca nu lasa podiumul nici sezonul […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

