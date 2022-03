Stiri pe aceeasi tema

- O mina marina plutește in deriva in Marea Neagra aproape de Capul Midia, potrivit mai multor semnale transmise de nave din zona. Astfel, nava de lupta „Viceamiral Constantin Balescu”, avand la bord o grupa de scafandri deminori (EOD – Explosive Ordnance Disposal), executa o misiune de cercetare și intervenție…

- Mina a fost observata in aceasta dimineața, in jurul orei 08:00, de pescadorul romanescu Olimpus 1, al carui comandant a informat imediat autoritațile romane. Imediat dupa primirea sesizarii, șeful Statului Major al Forțelor Navale a ordonat executarea unei misiune de cercetare și intervenție in raionul…

- „In momentul de fata nu exista niciun indiciu concret ca ar exista alta tinta decat Ucraina, asta trebuie sa o spunem clar. Insa noi suntem convinsi ca Flancul Estic trebuie intarit si de aceea suntem foarte multumiti ca la NATO, de exemplu, s-a luat deja decizia de a aproba Grupul de Lupta care va…

- Doi sefi ai FSB, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, au fost pusi sub arest la domiciliu, a anuntat un jurnalist rus de investigatii, specializat in anchete despre serviciile secrete si de spionaj ale Federatiei Ruse.