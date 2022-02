Stiri pe aceeasi tema

- Rusia, care tocmai a anunțat extinderea ofensivei impotriva Ucrainei, pare „din ce in ce mai frustrata” de rezistența ferma a armatei ucrainene, potrivit Pentagonului, care se pregatește sa ofere armate suplimentare armatei ucrainene. „Estimam ca peste 50% din forța pe care președintele rus Vladimir…

- Alternativa la sanctiunile contra Rusiei pentru invadarea Ucrainei ar fi un al Treilea Razboi Mondial, a declarat, sambata, presedintele american. “Exista doua optiuni: Incepe al Treilea Razboi Mondial, adica fizic sa intri in razboi cu Rusia, sau te asiguri ca tara care actioneaza impotriva dreptului…

- Un capitol carții aparute in 2015 a autorului american Robert D. Kaplan - „Razbunarea geografiei” - dedicat Rusiei ofera cateva posibile explicații pentru razboiul declanșat in aceste zile de Vladimir Putin. Iar dupa ce le citiți, va puteți refugia intr-unul din clasicii literaturii ruse. El te intreaba…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a transmis sambata „apreciere fața de angajamentul SUA pentru securitatea euro-atlantica, respectiv intarirea posturii de aparare și descurajare la Marea Neagra”, cu ocazia unei discuții telefonice cu omologul sau american, Lloyd Austin, privind criza de securitate…

- Presedintele american, Joe Biden, va discuta telefonic sambata dimineata (ora locala de pe coasta de est a SUA) cu omologul rus, Vladimir Putin, a declarat pentru AFP un inalt oficial de la Casa Alba. "Rusia ne-a propus un apel telefonic luni. Atunci noi am propus sambata si au acceptat",…

- Consilierul pentru securitate naționala de la Casa Alba, Jake Sullivan, a declarat duminica ca Rusia ar putea invada Ucraina „in orice zi”, lansand un conflict care ar avea „un cost uman enorm”, scri apnews . Consilierul principal al președintelui Joe Biden a oferit un alt avertisment dur la o zi dupa…

- Disidentul rus Aleksei Navalnii, aflat in inchisoare, a avertizat Occidentul sa nu ii faca nicio concesie presedintelui Vladimir Putin in conflictul legat de Ucraina, transmite joi dpa. Occidentul cade mereu in capcanele presedintelui Rusiei, a scris cel mai cunoscut opozant al acestuia in mai multe…

- Presedintele SUA Joe Biden l-a avertizat joi pe omologul sau rus Vladimir Putin cu un raspuns ferm la orice invazie rusa a Ucrainei, in cadrul unei convorbiri telefonice in cursul careia presedintele rus a afirmat ca noi sanctiuni impotriva Moscovei ar fi ''o eroare colosala'',