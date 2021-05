Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape doua decenii, Romania iși retrage trupele din Afganistan. In 2002, 405 militari romani au fost dislocați in prima actiune de lupta a Armatei Romane in afara frontierelor nationale dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. 27 de militari de elita au cazut la datorie in aceasta țara.

- Romania incepe sa-și retraga trupele din Afganistan dupa aproape doua decenii. In 2002, 405 militari romani erau fost dislocați in prima actiune de lupta a Armatei Romane in afara frontierelor nationale dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial. 27 de militari de elita au cazut la datorie in aceasta țara,…

- In cursul zilei de ieri, aliații din cadrul NATO au luat decizia de a incepe retragerea fortelor lor angajate in misiunea din Afganistan, dupa doua decenii de razboi sfașietor in aceasta țara. Retragerea istorica din Afganistan va incepe cu data de 1 mai 2021 și se va incheia pana pe 11 septembrie 2021.…

- Cei peste 600 de militari romani din Afganistan se intorc acasa. Procesul de retragere a fortelor aliate incepe din 1 mai. Aliatii din cadrul NATO si-au anuntat, miercuri, decizia de a incepe retragerea fortelor angajate in misiunea din Afganistan de la 1 mai pentru a o finaliza “in cateva luni”, potrivit…

- Militarii Batalionului 634 Protecția Forței „Jderii” au ajuns in Afganistan. Ei incep misiunea de șase luni desfașurata sub egida NATO. Reprezentanții MApN au anunțat ca al treilea detașament de militari romani a aterizat la Baza Aeriana Bagram, la bordul unei aeronave C-130 Hercules a Forțelor…

- La mai bine de un an de la debutul pandemiei de coronavirus, Romania a ajuns la 808.040 de cazuri de persoane cu COVID, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 3.950 de noi imbolnaviri, depistate in 33.548 de teste. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri,…

- Tragedia de la Spitalul Matei Balș din Capitala a capatat proporții, dupa ce bilanțul deceselor a ajuns la nu mai puțin de 23 de persoane. Ultimul bolnav care a murit in urma deflagrației din unitatea medicala este un cetațean italian, venit in Romania alaturi de soție.

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, duminica, la 779.695 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 2.419 de noi imbolnaviri din doar 12.962 de teste efectuate. In acelasi timp sunt 52 de decese in ultimele 24 de ore. La Terapie intensiva…