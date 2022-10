Stiri pe aceeasi tema

- Chiar de Ziua Armatei, militarii in rezerva protesteaza in fața Guvernului. Ei sunt nemulțumiți de pensii, de explozia prețurilor și a facturilor și cer masuri concrete. In acest timp, președintele Klaus Iohannis marca, impreuna cu premierul Nicolae ciuca, Ziua Armatei, in Parcul Carol I din Capitala.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara, 17 octombrie, ca nu a existat o discutie privind schimbarea lui Vasile Dincu din functia de ministru al Apararii si a precizat ca i se pare absurd ca Dincu sa fie inlocuit dupa ce a afirmat ca un razboi se termina cu o negociere.„Eu am spus foarte…

- Ministrul PSD al Apararii, Vasile Dincu, va purta o discuție cu premierul Nicolae Ciuca, in aceasta dimineața, au declarat surse din Partidul Național Liberal pentru Libertatea.„Astazi vor avea loc discuțiile. Cel mai probabil pana in pranz”, au precizat surse din PNL pentru Libertatea.Știre in curs…

- Ministrul PSD al Apararii, Vasile Dincu, a comentat, de la Bruxelles, faptul ca premierul Nicolae Ciuca il asteapta sa revina in tara pentru a discuta dupa ce a spus ca este nevoie de negocieri cu Rusia pentru ca razboiul din Ucraina sa ia sfarșit, a informat news.ro. „Nu inteleg deloc de ce aceasta…

- Raluca Turcan, liderul PNL Sibiu, a declarat vineri, 14 octombrie, intr-o conferința de presa, ca „trebuie sa existe o coerenta si o coeziune a tuturor mesajelor publice” pe politica externa, cu referire la cazul ministrului PSD al Apararii, Vasile Dincu, cel care a spus ca este nevoie de negocieri…

- Dupa ce ministrul Apararii, Vasile Dincu, a precizat ca singura șansa a pacii poate sa fie negocierea cu Rusia”, premierul Romaniei a spus ca il așteapta la o discuție. Premierul a fost intrebat daca ia in calcul remanierea ministrului apararii, Vasile Dincu. „Il aștept pe domnul ministru sa revina…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 12 octombrie, pentru Evenimentul Zilei, ca ministrul PSD al Apararii, Vasile Dincu, a facut o eroare cand a spus ca „singura sansa a pacii poate sa fie negocierea cu Rusia” și i-a dat dreptate președintelui Klaus Iohannis, care l-a mustrat pe Dincu…

- „Știu ca Romania Educata va merge mai departe cu noi energii, cu susțineri din spațiul politic. Este un proiect de țara de care avem nevoie”, i-a spus Klaus Iohannis noului ministru al Educației, Ligia Deca, la investirea de la Palatul Cotroceni. Președintele, care a semnat decretul de investire chiar…