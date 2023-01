Stiri pe aceeasi tema

- Un batran din Jelna a ajuns luni seara la spital, dupa ce a fost accidentat de un autoturism condus de un barbat din aceeași localitate. Polițiștii Serviciului Rutier Bistrița-Nasaud și echipajul de terapie intensiva mobila SMURD au intervenit la un accident rutier, produs luni seara, in localitatea…

- Noua romani aflați intr-un microbuz ce mergea catre aeroport au fost raniți, sambata, intr-un accident in Turcia, relateaza Mediafax. Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Istanbul, s-a autosesizat in urma informațiilor aparute in mass-media locala…

- Polițiștii din Bistrița-Nasaud cauta o minora de 15 de ani, din Reteag care a plecat voluntar de la domiciliu și nu s-a mai intors. Persoanele care pot oferi informații care sa conduca la depistarea acesteia sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 12…

- Pachetul de legi pe justitie, și anume cele privind statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea judiciara si Consiliul Superior al Magistraturii, au fost promulgate de președintele Klaus Iohannis, a anunțat Diana Morar, deputat de Bistrița-Nasaud, pe pagina sa de Facebook. In prealabil, Curtea…

- Ionuț Stroe, purtatorul de cuvant al PNL, a declarat intr-o intervenție televizata ca PNL iși dorește o siguranța in ceea ce consta sistemul energetic din țara. ”Nu sunt variante si nu exista in momentul de fata niciun fel de tensiune legata de solutia care va fi adoptata. Ceea ce ne dorim noi, liberalii…

- Un adolescent din Runcu Salvei, in varsta de 16 ani, a ajuns sambata dimineața la spital, dupa ce a fost ranit grav in urma unui accident cu un ATV. Accidentul s-a petrecut azi dimineața, in jurul orei 03.40, in localitatea Suplai. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud, la locul accidentului au intervenit…

- Bogdan Aurescu, ministrul de Externe, a anunțat ca una dintre rachetele rusești lansate in capitala Ucrainei a lovit la 850 de metri de Ambasada Romaniei in Ucraina. Din fericire, personalul este in siguranța. „Condamn cu fermitate atacurile cu rachete ale Rusiei impotriva obiectivelor civile din centrul…

- Un bistrițean banuit de comiterea a 6 furturi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, in urma probelor administrate de polițiștii de la Investigații Criminale Bistrița. La data de 4 octombrie, in urma probatoriului administrat in 5 cazuri de furt calificat și un caz de furt, comise pe raza municipiului…