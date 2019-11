Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la Iasi, au fost comemorati eroii francezi cazuti pe campurile de lupta din Primul Razboi Mondial si au fost marcati 101 ani de la incheierea primei conflagratii mondiale. Ceremonii militare au avut loc la parcela Eroului Francez de la Cimitirul Eternitatea si au fost depuse coroane de flori…

- Premierul Ludovic Orban afirma luni, intr-un mesaj transmis cu ocazia Zilei veteranilor din teatrele de operatii, ca sacrificiul militarilor romani cazuti la datorie in afara granitelor arata "ce inseamna respectul si iubirea de tara". "Marcam astazi Ziua veteranilor din teatrele de operatii cu sentimentul…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operatii, in care afirma ca militarii care participa la misiunile din strainatate sunt adevarati ambasadori ai Romaniei. "Celebrarea Zilei Veteranilor din Teatrele de Operatii ne ofera…

- Un constanțean a reușit sa perturbe activitatea unei unitați militare din Constanța dupa ce și-a parcat bolidul Audi in poarta care dadea spre parcul auto. Timp de doua ore au așteptat militarii sa apara mașina de ridicari pentru a elibera drumul. Se intampla in Romania, stat NATO, municipiul Constanța,…

- Alteta Sa Regala, Principesa Maria si ambasadorul Frantei in Romania, Excelenta Sa, Michele Ramis, au vizitat, vineri, la Iasi, Gradinitia si Centrul de Recuperare a Persoanelor care provin din familii defavorizate, fiind trecute in revista realizarile proiectului Hecuba. Acesta a fost initiat in 1998…

- Principesa Maria a Romaniei si ambasadoarea Frantei in Romania, Michele Ramis, au vizitat vineri seara Centrul Rezidential pentru Mame si Copii in Dificultate - Fundatia Hecuba din Iasi, ele declarandu-se impresionate de faptul ca exista asemenea structuri care protejeaza persoanele vulnerabile.…

- Rareș Bogdan: “Romania traiește pe datorie. E aberant!” “Romania traiește pe datorie. E aberant! Guvernul se imprumuta din exterior la dobanzi atronomice, iar cu salariile și pensiile incasate din aceste credite externe, populația consuma alimentele cele mai ieftine. Luate tot de-afara. Utilitațile…