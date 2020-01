Stiri pe aceeasi tema

- Avand ca fundament conceptual inedit – limba romana vazuta ca Patrie a tuturor romanilor, ca singurul resort capabil sa reconfigureze starea de ACASA, Rezidenta Internationala de Teatru „America de-acasa”, desfasurata in perioada 11 noiembrie – 22 decembrie 2019, la Centrul de Cultura „George Apostu”,…

- Maricica Luminița Coșa a fost investita in funcția de subprefect al județului, vineri, de catre Ion Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne. Ceremonia, desfașurata in sistem de videoconferința, a inceput la ora 10,30, dupa ședința Guvernului. La eveniment au fost prezenți Liviu Alexandru Miroșeanu,…

- Guvernul a decis schimbarea prefectului de Bacau, locul lui Valentin Ivancea, numit in funcție acum trei luni, fiind luat de Liviu Miroșeanu. Numirea se va produce oficial, in cadrul unei videoconferințe programata pentru ora 17.00. Liviu Alexandru Miroșeanu (nascut la 16 februarie 1969, com. Damienești,…

- Duminica dimineața, incepand cu ora 10.00, la Monumentul Eroilor Intregirii Neamului din Cimitirul Eroilor „Poligonul de tragere” din strada Constanței a avut loc o festivitate oficiala de depunere de coronae și jerbe de flori. Vremea a ținut cu cei prezenți la ceremonie, soarele luminand crucile din…

- Proprietarul unui autoturism care a intrat in Parcul Unirii din Bacau pana la cațiva pași de ansamblul monumental Romania Biruitoare a fost amendat de Politia locala care supravegheaza parcurile din oraș cu ajutorul camerelor video de mare performanța. Anunțul a fost facut de primarul Cosmin Necula:…

- Reflexe pozitive Nu incape nicio indoiala ca evenimentul care a avut loc pe 27 septembrie a.c. in Parcul Unirii – „1 Decembrie 1918” (pana anul trecut, Parcul Catedralei) din municipiul Bacau va ramane durabil in memoria contemporanilor, dar se va totodata inscrie, prin concretetea lui materiala, ca…

- Din aceasta saptamana, fermierii bacauani ar trebui sa-și verifice conturile, intrucat Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura Bacau incepe sa faca plata, in avans, a subvențiilor. „Campania de plați in avans se va derula in perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2019. Practic, in 24 de ore…

- Toamna de poveste cu vreme frumoasa. Pe langa toate acestea, bacauanii au avut bucuria unui festival care le-a adus de toate. Muzica, mici și bere, tiribombe. A fost o atmosefera de balci, dar pe gustul oamenilor care, cu sutele, au luat cu asalt zona din jurul stadionului municipal, acolo unde de vineri…