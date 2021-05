Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA in Bulgaria a prezentat scuze sambata in urma unui incident produs in cursul unui exercitiu militar la baza aeriana Cesnegirovo, in care au fost implicati soldati americani care au patruns din greseala in incinta unei fabrici locale, informeaza BTA. 'In cadrul exercitiului Swift…

- Liderul Socialistilor, Igor Dodon, acuza Partidul Actiune si Solidaritate ca ar gestiona activitatea unei „fabrici de troli”, care are scopul sa-i denigreze pe utilizatorii Facebook, care nu impartasesc opiniile PAS, inclusiv pe Socialisti.

- Astazi dupa-amiaza, pe aerodromul Bazei Aeriene de la Boboc a inceput desfașurarea unei secvențe a exercițiului multinațional Swift Response 21/Defender Europe 21, care include acțiuni de desant aerian executate de militari americani, polonezi, olandezi, germani și romani.Pe timpul exercițiului Swift…

- Producatorul de mase plastice Sterk Plast a obținut un ajutor de stat de 2,5 milioane de euro, parte a unui proiect de investiții de 5 milioane de euro. Demersul Sterk Plast a fost susținut de compania de consultanța specializata in atragerea de fonduri nerambursabile REI Finance Advisors. Proiectul…

- Diplomați americani de la Ambasada SUA din Beijing au avertizat Washingtonul inca din 2018 ca Laboratorul din Wuhan a descoperit noi coronavirusuri la lilieci care ar putea infecta cu ușurința celulele umane și ca laboratorul are probleme de securitate, dar nimeni nu a facut nimic, scrie Politico.…