- Forte militare din Belarus, Rusia si Serbia vor participa la exercitii militare comune in Belarus, a anuntat marti agentia de presa RIA Novosti, citand Ministerul Apararii de la Minsk, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

- Presedintele bielorus Aleksandr Lukasenko a anuntat vineri ca a convenit cu omologul sau rus Vladimir Putin ca tarile lor isi vor uni forțele in cazul unei amenintari dinspre Occident, relateaza agentia de presa Belta, preluata de Reuters și Agerpres. Amenințarea Occidentului este una din principalele…

- Ucraina a calificat alegerile din Belarus ca nefiind libere sau corecte, conform ministrului ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba. Ucraina s-a alaturat Uniunii Europene in condamnarea alegerilor desfașurate in Belarus, in care Aleksandr Lukașenko a fost declarat invingator. potrivit Reuters. „Am pus…

- Ministerul Apararii de la Minsk a anuntat ca va organiza, la ordinul presedintelui Lukasenko, „exercitii tactice complexe” langa Grodno, oras care se afla la frontiera belarusa cu Lituania si Polonia si care a devenit unul din centrele protestelor anti-Lukasenko odata ce autoritatile locale au dat asigurari…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a anuntat luni ca nu vor avea loc noi alegeri prezidentiale, in pofida cererilor opozitiei si a protestelor antiguvernamentale din intreaga tara, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa Belta. ''Nu ar trebui niciodata sa va asteptati…

- Polonia monitorizeaza situatia de la frontiera sa cu Belarus, a anuntat luni ministrul adjunct al apararii polonez Wojciech Skurkiewicz, transmite Reuters potrivit Agerpres. NATO a respins duminica acuzatiile presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko conform carora Alianta Nord-Atlantica isi consolideaza…

- Alianta Nord-Atlantica a respins duminica acuzatiile presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko potrivit carora NATO ar intreprinde o masare de trupe in apropierea granitei de vest a Belarusului, precizand insa ca urmareste indeaproape situatia din aceasta tara, transmite Reuters. Putin…