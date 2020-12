Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite intr-un accident petrecut, marti seara, pe DN 24, in localitatea Valeni, circulatia in zona fiind blocata, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. ‘In accident sunt implicate doua autoturisme si patru persoane. Unul dintre autoturisme…

- O femeie a ajuns, duminica, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" Focsani dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost implicat intr-un accident de circulatie cu o autospeciala de pompieri a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea, informeaza…

- Politisti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale Dolj s-au sesizat din oficiu in cazul femeii gravide, de 36 de ani, care a decedat, vineri, in Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Craiova si au deschis dosar penal pentru ucidere din culpa. "In dupa-amiaza…

- Doua persoane au fost ranite joi dupa-amiaza in urma unui accident rutier produs la Motru. Pompierii au fost solicitați sa intervina pentru gestionarea unei situații de urgența generata de un accident rutier produs pe raza municipiului Motru, satul Roșiuța, in care au fost implicate doua autoturisme.…

- Un accident rutier cu patru victime a avut loc in urma cu puțin timp la Tismana, in Gorj. Pompierii gorjeni ai fost solicitațiintervina pentru gestionarea unei situații de urgența generata de un accident rutier produs pe raza orașului Tismana in care a fost implicat un autoturism care a intrat in coliziune…

- Povestea cutremuratoare a unui pacient infectat cu COVID-19 din Valcea, care a murit dupa zile intregi de suferința in spitalele valcene ,a fost facuta publica de rudele acestuia pe facebook . Acestia au povestit ca au fost nevoiti sa astepte ore in sir dupa o ambulanta, desi specificasera la 112 ca…

- Sezonul virozelor respiratorii a debutat. Medicii pediatri de la Unitatea de Primiri Urgențe se confrunta cu o avalanșa de prezentari. Zilnic, 20-30 de copilași ajung la Spitalul Județean cu febra mare și dificultați in respirație. ”Odata cu reintrarea in colectivitate a crescut și numarul enterovirozelor…