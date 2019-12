Militar american, ucis în luptă, în Afganistan Acest deces intervine in timp ce Washingtonul si talibanii incearca sa ajunga la un acord asupra retragerii fortelor americane din Afganistan. Presedintele american Donald Trump a intrerupt la inceputul lui septembrie acest dialog, dupa un atentat revendicat de insurgenti la Kabul, soldat cu 12 morti, printre care un soldat american.



Talibanii au revendicat luni atacul in care a fost ucis un militar american, afirmand ca insurgentii au ranit de asemenea mai multi militari americani si afgani, potrivit Agerpres.



