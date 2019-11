Stiri pe aceeasi tema

- Divina Maloum, o militanta cameruneza pentru pace in varsta de 15 ani, a fost de asemenea recompensata cu acest premiu decernat de fundatia olandeza KidsRights, care ofera aceasta distinctie in fiecare an unui minor pentru angajamentul sau in favoarea drepturilor copiilor. Intr-un scurt mesaj scris,…

- Tanara militanta ecologista suedeza Greta Thunberg a fost recompensata miercuri cu Premiul International pentru Pace al Copiilor pe 2019 pentru activitatea sa in favoarea climei care a avut ecou in randul a mii de adolescenti din intreaga lume, relateaza AFP.Divina Maloum, o militanta cameruneza…

- Arhipelagul portughez Azore se pregateste de apropierea uraganului Lorenzo, insotit de vant puternic si ploi torentiale, agentia de meteorologie din Portugalia anuntand ca exista un risc de peste 80% ca furtuna sa loveasca insulele din Oceanul Atlantic, relateaza Reuters.Potrivit unui comunicat…

- Luni, cu o zi inaintea inceperii sesiunii Adunarii generale anuale a ONU, la New York a avut loc un summit dedicat «urgențelor climatice», inițiat de secretarul general al ONU, Antonio Guterres. Pentru domnia sa, clima pe Terra a devenit acțiunea prioritara a mandatului sau. Organizarea acestui summit…

- Marea criza economica, declanșata o data cu prabușirea Bursei din New York, in octombrie 1929, avea sa arunce societatea americana intr-una din cele mai negre perioade pe care le-a cunoscut de-a lungul istoriei. Toate categoriile sociale, de la cei mai bogați bancheri și afaceriști, pana la ultimul…

- Barca cu panze cu zero emisii de carbon care o transporta pe Greta Thunberg, adolescenta suedeza care militeaza pentru protectia mediului si combatarea incalzirii globale si care era asteptata marti in orasul New York, urmeaza sa ajunga miercuri sau joi in Statele Unite din cauza conditiilor meteorologice,…

- In cadrul Summit-ului G7 ce a avut loc in Franța, președintele american Donald Trump a facut noi precizari cu privire la criza climatica. Acesta a susținut ca iși dorește aer curat și apa curata, dar dorește ca SUA sa ramana o țara bogata, scrie CNN. Un reporter l-a intrebat pe Donald Trump:…