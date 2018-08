Milionarul care le oferă românilor servicii medicale gratuite Este considerat de multi cel mai bogat roman, iar timp de aproape 25 de ani a investit peste 2 miliarde de dolari in compania RCS&RDS. Zoltan Teszari, supranumit milionarul “fara chip”, ofera prin RCS&RDS cele mai mari viteze la internet din lume, la cele mai mici preturi si telefonie mobila la 2 euro. Toti oamenii de afaceri straini care ajung in tara noatra se mira de ofertele RCS&RDS si nu isi explica cum este posibil asa ceva. Romanii care vin in tara stiu cel mai bine ca internetul de aici nu se poate compara cu cel din Spania, Italia sau Marea Britanie, nici la viteza si nici la pret. Romania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu de tip Omnibus lansat recent de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS precizeaza ca peste 70% dintre români cred ca tara merge pe direcția gresita. Astfel, conform datelor acestui studiu, 72% dintre respondenti considera ca România…

- Un studiu de tip Omnibus lansat recent de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS arata ca peste 70% dintre romani considera ca tara se indreapta intr-o directie gresita. Potrivit cercetarii sociologice, romanii sunt foarte multumiti de principalele politici ale Guvernului.Nu mai…

- La varsta de 15 ani reușește sa iși imparta timpul intre școala și muzica. Buzoianul Andrei Sava are performanțe in ambele domenii: canta la chitara in trupa Biancai Mihai, fata care a cucerit Romania cu prestația de la „Romanii au talent”, și a terminat gimnaziul cu 10 pe linie la cel mai titrat liceu…

- Romania, tara binecuvantata, cu o pozitie geografica de invidiat, cu relief variat si clima favorabila, are toate ingredientele pentru o dezvoltare sanatoasa! Si totusi…are cei mai multi saraci din Europa, o infrastructura dezastruoasa, un sector de stat supradimensionat si neperformant, disparitati…

- Un centru de asistența pentru romanii din strainatate va fi deschis in Sicilia, Italia. Autoritațile romane discuta acum cu cele italiene despre detalii proiectului. “Am inițiat demersuri de a deschide un centru multifuncțional in sudul Italiei, in Sicilia, un centru de asistența pentru romanii noștri…

- Grupul Eco Sud SA iși consolideaza poziția de lider național in managementul deșeurilor, cu o cota de piața de peste 20%, dupa finalizarea investiției de 1,5 milioane euro pentru modernizarea Depozitului Ecologic Mofleni – Craiova. Ilie Nastase, președintele onorific al Eco Sud SA, a dat asigurari atat…

- Centrul de Sociologie Urbana și Regionala (CURS) lanseaza un studiu de tip Omnibus pentru urmarirea tendințelor politice și sociale din Romania. Conform sondajului , dintre cei 61% respondenți au o opțiune de...

- Plecarea romanilor la studii ori la munca in strainatate si aparenta lor reusita pot ascunde foarte mult stres. Unii se plang ca sufera de depresie si ca terapia in tarile in care traiesc costa foarte mult. De cateva luni, insa, multi romani din strainatate au inceput sa faca psihoterapie pe o platforma…