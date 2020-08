Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Bizu este unul dintre cei mai cunoscuti dezvoltatori imobiliari din Bucuresti si judetul Ilfov. Acesta a fost retinut de catre politisti, dupa ce ce a incercat sa-si ucida sotia, pe care ulterior a violat-o.

Un om de afaceri din Bucuresti a fost retinut, vineri, fiind acuzat ca a incercat sa-si ucida sotia in timp ce se aflau la Mamaia. Mihai Bizu este numele celui care a incercat sa distruga un destin! Un destin cu care, ani in urma, s-a legat din iubire. Acesta și-a violat soția și a batut-o cu bestialitate…

