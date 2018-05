Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Giurgiu i-a condamnat pe doi agenti de politie la inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita in forma continuata, trafic de influenta si furt calificat, se arata intr-un comunicat de presa remis luni, AGERPRES, de Serviciul Judetean Anticoruptie Giurgiu,…

- Patru vranceni au fost condamnați de Curtea de Apel București pentru initiere, constituire de grup infractional organizat, aderare sau sprijinire a unui asemenea grup, dosarul fiind instrumentat de DIICOT in 2013. Decizia este definitiva. „(…) condamna pe inculpatul B(…) TEODOR la pedeapsa…

- Politistii Sectiei 2 Politie au identificat un tanar de 17 ani, din Galati, banuit de savarsirea infractiunii de talharie calificata. Din cercetari a reiesit ca, in data de 23 martie 2018, in jurul orei 13:30, acesta ar fi patruns intr-un apartament al unui bloc de pe strada Lebedei, profitand de faptul…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, incepand cu datele de 18 și 19 aprilie 2018, a inculpaților: TOMA DOREL, primar al orașului Ghimbav, județul Brașov, pentru savarșirea a…

- Barbatul de 56 de ani a fost gasit in Bucuresti de politistii Directiei de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Romane. Conform Politiei, el era dat in urmarire internationala, la solicitarea autoritatilor franceze, pentru complicitate la omor intr-un dosar in care sunt implicati si…

- Politistii Directiei de Investigatii Criminale din Inspectoratul General al Politiei Romane au depistat, vineri, un cetatean egiptean de 56 de ani, urmarit international, cautat de politistii din Franta, pentru complicitate la omor, informeaza IGPR. Acesta a fost retinut pentru 24 de ore…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis vineri cererea DIICOT de arestare preventiva pentru 30 de zile a cetateanului roman de nationalitate palestiniana acuzat de implicare in promovarea unor mesaje radicale specifice organizatiei teroriste Daesh si instruire cu privire la folosirea unor dispozitive explozive.…

- Curtea de Apel Bucuresti a stabilit un nou termen in dosarul privind retrocedarea a 25 de hectare din zona Bratianu Constanta Cauza se va afla in atentia magistratilor pe data de 18 aprilie. Lista inculpatilor este deschisa de Crinuta Nicoleta Dumitrean fost presedinte al Autoritatii Nationale pentru…