- Consilierul pentru securitate interna al Casei Albe, Liz Sherwood-Randall, a declarat ca cel putin 1 milion de oameni ar putea sa nu aiba inca energie electrica din cauza furtunii care a afectat Texasul si alte regiuni din SUA. Sherwood-Randall a promovat intr-un briefing de presa telefonic agenda presedintelui…

- Valul de frig care strabate parți mari din centrul și sudul Statelor Unite a adus temperaturi extrem de scazute, a ucis cel puțin 21 de persoane din mai multe state americane și a lasat fara energie electrica milioane de case. Totodata, in timp ce unele regiuni se confrunta cu temperaturile scazute,…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat anul trecut un deficit de 10,983 miliarde de euro, in crestere cu 4,79% comparativ cu 2019, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, luni, AGERPRES. Conform BNR, in structura, balanta bunurilor a consemnat un…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a elaborat un document pentru a informa pe scurt, cu liniute, ce trebuie sa faca oamenii pentru a incheia un nou contract la energie pe piata libera. Aceasta pentru a explica cat mai bine consumatorilor ce inseamna liberalizarea si ce aduce nou…

- Republica Moldova risca sa piarda 60 de milioane de euro din asistența financiara nerambursabila in valoare de 100 milioane de euro oferita de Romania prin acordul semnat in 2010. Declarații in acest sens au fost facute de ambasadorul Daniel Ionița, care a mai adaugat ca acest lucru s-ar putea intampla…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 8,778 miliarde de euro, in primele 10 luni din 2020, in scadere cu 3,71% comparativ cu cel din perioada similara din 2019, de 9,117 miliarde de euro, potrivit unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) remis, luni, AGERPRES.…

- Italia se confrunta cu furtuni de zapada și cu precipitații abundente in nordul Peninsulei, acolo unde cel puțin doua persoane au murit. Meteorologii au emis un cod roșu de fenomene extreme valabil in regiunile nordice și in zilele urmatoare.

- CHIȘINAU, 29 nov – Sputnik. Fostul medic sanitar principal al Rusiei Ghenadi Onișcenko a declarat ca trebuie vaccinate impotriva coronavirusului grupurile de risc, dar nu intreaga populație, comunica RIA Novosti. Potrivit acestuia, din grupul de risc nu fac parte doar oamenii in varsta, ci…