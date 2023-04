Stiri pe aceeasi tema

- Ora Pamantului: Milioane de oameni sting luminile timp de o ora, sambata seara Milioane de oameni, institutii si companii sting luminile timp de o ora, in ultima sambata din luna martie, cu ocazia celui mai mare eveniment de mediu din istorie – Earth Hour. Potrivit Ministerului Mediului, anul acesta,…

- A fost panica in orașul Buzau, la miezul zilei acestei zile, din cauza unui incendiu care a izbucnit la o carmangerie din Piața Centrala. Poliția și jandarmii au evacuat zeci de oameni care se aflau la cumparaturi in cea mai aglomerata zona a orașului. Inclusiv comercianții de la tarabe și angajații…

- Marți, 7 februarie, la sediul I.T.P.F. Oradea, in prezența domnului chestor principal de poliție Bute Liviu, adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției de Frontiera Romane a avut loc analiza activitatilor desfasurate de catre Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Ziua Mondiala impotriva Cancerului lumineaza diseara in portocaliu 43 de obiective importante din Bucuresti si din alte orase din Romania. In lume, se inregistreaza anual aproximativ 300.000 de cazuri noi de cancer in randul copiilor.

- Bilanțul pentru anul 2022 al exploatarii portuare de la Dunarea Maritima indica o scadere importanta a scaderii volumului de marfuri care au tranzitat cele mai importante porturi de pe acest sector al fluviului, de la Tulcea, Galați și Braila, cauza acestei scaderi fiind razboiul din Ucraina. Deși reconfigurarea…

- Boeing a inregistrat o pierdere de 663 de milioane de dolari in trimestrul patru, rezultatele fiind afectate de problemele legate de lantul de aprovizionare, in ciuda unei redresari a vanzarilor si livrarilor de avioane care a condus la cresterea veniturilor, transmite CNBC. Fii la curent…

- In urma unei proceduri judiciare, pacienta a caștigat o compensație de 39 milioane de lire sterline, echivalentul a 44 milioane de euro, dupa ce pe baza unui diagnostic eronat, medicii i-au amputat mainile și picioarele, relateaza digi24.ro.

- Tribunalul Uniunii Europene a dat castig de cauza Romaniei intr-o actiune initiata de tara noastra privind anularea unei decizii a Comisiei prin care se aplicasera statului roman corectii financiare de peste 18,7 milioane de euro, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.