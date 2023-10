Milioane de euro nerambursabile pentru asigurarea culturilor agricole Statul deconteaza aproape doua treimi din costul asigurarilor facute de fermieri. Pentru a primi sprijinul de la stat, fermierii trebuie sa depuna cereri la Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Termenul expira pe 15 decembrie. Sute de fermieri din tot județul au ințeles sa iși asigure culturile impotriva riscurilor care vin de la natura. Cu atat […] Articolul Milioane de euro nerambursabile pentru asigurarea culturilor agricole apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

