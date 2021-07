Stiri pe aceeasi tema

- Printre colegii de zbor ai lui Richard Branson se numara Beth Moses, astronaut instructor sef la Virgin Galactic, Colin Bennett, inginerul sef de operatiuni al Virgin Galactic, si Sirisha Bandla, vicepresedintele pentru afaceri guvernamentale si operatiuni de cercetare al companiei.Un zbor a carui pregatire…

- Antreprenorul britanic Richard Branson, fondatorul Virgin Galactic, urmeaza sa zboare duminica pentru prima data in spatiu la bordul avionului spatial VSS Unity, alaturi de alte cinci persoane, informeaza DPA. Excentricul miliardar doreste sa ajunga la peste 80 de kilometri deasupra Pamantului,…

- In cateva ore, miliardarul Richard Branson intentioneaza sa zboare in spatiu cu propria racheta. Motoarele rachetei Unity SpaceShip Two vor fi pornite la ora 16:00, ora Romaniei. Mult-asteptata lansare va avea loc la o baza aeriana din New Mexico. La bord se vor afla sase persoane - doi piloti si patru…

- Antreprenorul britanic Richard Branson, fondatorul Virgin Galactic, urmeaza sa zboare duminica pentru prima data in spatiu la bordul avionului spatial VSS Unity, alaturi de alte cinci persoane, informeaza DPA. Excentricul miliardar doreste sa ajunga la peste 80 de kilometri…

- In cateva ore, miliardarul Richard Branson intentioneaza sa zboare in spatiu cu propria racheta. Motoarele rachetei Unity SpaceShip Two vor fi pornite la ora 16:00, ora Romaniei. Mult-asteptata lansare va avea loc la o baza aeriana din New Mexico. La bord se vor afla sase persoane - doi piloti si patru…

- Duminica aceasta, un zbor a carui pregatire a durat 17 ani il va duce miliardarul Richard Branson din deșertul New Mexico pana la marginea spațiului. Este o calatorie istorica, iar mizele ei, dincolo de progresul tehnologic, sunt deopotriva economice. Se da startul turismului spațial. Opt oameni vor…

- ''Statele Unite sunt mai sigure'' datorita lui Donald Rumsfeld, a afirmat fostul presedinte american George W. Bush, referindu-se la fostul sef al Pentagonului al carui deces a fost anuntat miercuri, relateaza AFP. ''Plangem un functionar public exemplar, un om foarte bun'',…

- Statele Unite au un al treilea astrodrom complet operațional: Spaceport America. Se afla in New Mexico și a fost folosit pentru al treilea zbor in spațiul extraatmosferic cu oameni la bord, efectuat de compania Virgin Galactic.