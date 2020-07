Stiri pe aceeasi tema

- Diamante valoroase ramase nevandute se aduna in intreaga lume pentru ca nimeni nu vrea sa cumpere bijuterii in mijlocul unei pandemii. Jucatorii din piața sunt blocați cu pietre in valoare de miliarde de dolari deoarece Covid-19 a lasat foarte puțini oameni interesați sa investeasca in pietre prețioase.…

- Prima moneda de aur emisa in SUA, Brasher Doubloon („Dublonul din aur Brasher”), a fost scoasa la licitatie iar pretul de pornire este de 15 milioane de dolari, sustine expertul in numismatica Jeff Sherid, a carui firma, PCAG Inc., se ocupa de promovarea monedei in numele colectionarului, un fost director…

- Despre licoarea bahica fabricata in Polonia s-a scris ca a ucis o adolescenta in urma cu 6 ani, conform Daily Star . Acum se investigheaza cum respectiva bautura a ajuns din nou in magazinele din Regatul Unit. Primele rapoarte sugereaza ca alcoolul a fost pus in vanzare sub caracterizarea „potrivit…

- Studioul Universal a anuntat marti ca filmul de animatie "Trolls World Tour" a avut incasari de 100 milioane de dolari dupa difuzarea sa in premiera pe internet, una dintre putinele lansari care au avut loc in aceasta industrie dupa inchiderea cinematografelor din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza…

- Milioane de copii risca sa nu beneficieze de vaccinurile vitale impotriva rujeolei, difteriei si poliomielitei din cauza intreruperii programelor de vaccinare, in contextul pandemiei de Covid-19, a atentionat Unicef. Potrivit ultimelor informatii, majoritatea tarilor au suspendat campaniile de imunizare…

- La finalul anului 1988, Giovanni Agnelli si Giampiero Boniperti, sefii lui Juventus, i-au propus lui Valentin, prin intermediul unui agent italian, sa-l cedeze pe Gheorghe Hagi in schimbul a 5 milioane de dolari, plus deschiderea unei linii de montaj a masinii Fiat Ritmo in Romania, insa familia fostului…

- Investitiile straine directe au scazut cu peste 70% in primele doua luni ale anului, la 409 mil. euro, comparativ cu 1,404 mld. euro in 2019 Investitiile straine directe au scazut cu 70,86% in primele doua luni ale acestui an, la 409 milioane de euro, comparativ cu 1,404 miliarde de euro in perioada…