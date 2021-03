Stiri pe aceeasi tema

- Politicianul și miliardarul francez Olivier Dassault, unul dintre mostenitorii grupului de aviatie Dassault - producatorul avioanelor Falcon, Mirage si Rafale - si-a pierdut viata, duminica, în urma prabușirii elicopterului sau, în apropiere de Deauville (nord-vestul Franței), relateaza…

- Ministrul rus al Justiției, Konstantin Chuychenko, a descris miercuri decizia Curții Europene a Drepturilor Omului, care a ordonat eliberarea opozantului rus Aleksei Navalnîi, drept o ingerința fara precedent în activitatea justiției Rusiei, relateaza AFP și Reuters. El a mai spus ca…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost foarte hotarat sa-si tina singur umbrela la un eveniment de miercuri din fata Palatului Elysee in timpul caruia a plouat puternic, refuzand nu mai putin de trei incercari ale unor membri ai staffului de a-l ajuta, relateaza Reuters. In timp ce premierul…

- Un accident teribil a avut loc in cursul zilei de ieri pe DN 52, județul Teleorman, la ieșirea din orașul Alexandria spre Furculești. In urma evenimentului tragic, mai multe persoane și-au pierdut viața, iar o tanara se lupta intre viața și moarte. A fost nevoie de intervenția rapida a unui elicopter…