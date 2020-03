Miley Cyrus si Hailey Bieber, sedinte de machiaj in paralel pe Instagram. VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Grebenișan și Alina Ceușan formeaza unul dintre cele mai simpatice echipe la Asia Express. Fetele nu au stat departe de probele grele și au dovedit ca sunt descurcarețe și competitive, in cursa lor.Și publicul a ajuns sa le cunoasca mai bine și sa leindrageasca, iar asta se vede și in comentariile…

- Cele mai urmarite clipuri cu Dana Budeanu Dupa ce a incheiat colaborarea cu Pro Tv, Dana Budeanu si-a mutat Verdictul pe YouTube. Dintr-o rubrica in cadrul unei emisiuni, l-a transformat intr-o emisiune in toata regula. Emisiune cu rubrici, in care nu doar comenteaza tinute, ci vorbeste fara menajamente…

- Lili Sandu este insarcinata! Cand va deveni pentru prima oara mamica Lili Sandu si logodnicul ei, Silviu Tolul, petrec astazi cu siguranta cel mai frumos Valentine’s Day din viata lor. Cei doi au anuntat astazi, cu imensa bucurie in suflet, ca Lili este insarcinata, iar anul acesta urmeaza sa devina…

- O adolescenta a starnit o dezbatere nationala despre blasfemie in Franta dupa ce a facut o transmisie live pe contul de Instagram. Dupa ce un comentator a numit-o „lesbiana murdara”, tanara a replicat spunand ca uraste Coranul si ca Islamul este o religie a urii.

- Lora este in doliu! Lunga lupta a mamei sale cu cancerul s-a oprit! Lora trece in prezent prin momente extrem de grele. Mama ei s-a stins din viata dupa o lupta crancena de mai bine de 6 ani cu cancerul, iar celebra artista sufera enorm. Vezi aceasta postare pe Instagram Exista suferințe in fața…

- Radu Albot (30 de ani, 46 ATP) este cel mai bine clasat jucator moldovean din ierarhia masculina, iar recent a participat in premiera alaturi de Repuplica Moldova la ATP Cup, noua competiție din tenis. Moldoveanul nascut la Chișinau traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Doina Chiorescu,…

- Fiecare an vine cu alegeri regretabile – uneori mai mici, alteori mai mari. In materie de trenduri, anul 2019 nu s-a dezis. De la moda și machiaj pana la social media și cariera, exista cate un trend fara de care am duce-o mai bine in fiecare domeniu. Mai jos gasești doar o parte din ele: Sprancenele…

- Feli Donose apostat pe contul de socializare, o imagine in care apare alaturi de cele maiimportante persoane din viața ei. Artista a scris un mesaj emoționant, indreptul fotografiei, iar admiratorii vedetei au reacționat imediat."Craciun de Poveste tuturor! ❤#eusuntfeli #felidinpoveste #noralunamea…