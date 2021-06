Grupul Renault l-a numit pe Miles Nuernberger, fost director de design la Aston Martin, in funcția de șef de design la Dacia, in locul lui Alejandro Mesonero-Romanos, care a plecat dupa șase luni pentru a deveni șef de design la Alfa Romeo. Nuernberger a fost numit director de design la noua unitate de afaceri Renault, Dacia și Lada, unde va servi in comitetul de conducere sub conducerea CEO-ului unitații Denis Le Vot. El va raporta directorului de design corporativ Renault, Laurens van den Acker. „Miles este un designer de renume care i-a inspirat pe mulți cu munca sa la Aston Martin”, a declarat…