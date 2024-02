Stiri pe aceeasi tema

- Mozzart Bet ofera cele mai mari cote din lume in cele mai așteptate meciuri ale zilei din Europa, derby-urile din Premier League și Bundesliga din aceasta seara. Arsenal - Newcastle (ora 22:00) cota 1.40Londonezii se lupta pentru titlu in acest sezon, iar victoria este vitala in duelul weekendului din…

- Mikel Arteta, din decembrie 2019 managerul lui Arsenal, s-a suparat dupa ce a aparut in presa spaniola ca renunța la „tunari” pentru a o prelua pe Barcelona in vara. „Sunt la locul potrivit, iar locul potrivit e Arsenal", a declarat luni antrenorul basc. Mikel Arteta, 41 de ani, s-a intors in decembrie…

- In ultimele zile, Jurgen Klopp (56 de ani) și Xavi Hernandez (44 de ani) au surprins lumea fotbalului, dupa ce au anunțat ca se vor desparți la finalul sezonului de Liverpool, rezpectiv, Barcelona. La scurt timp, a mai venit o veste neașteptata. Mikel Arteta (41 de ani), antrenorul celor de la Arsenal,…

- Fulham primește vizita lui Arsenal in etapa #20 din Premier League. Meciul va incepe la ora 16:00 și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro. Televizare: Prima Sport 1, Digi Sport 1, Orange Sport 1. ...

- Fulham - Arsenal, meci contand pentru etapa a 20-a din campionatul Angliei, este programat, duminica, 31 decembrie, de la ora 16:00, pe Craven Cottage din Londra, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1, Orange Sport 1 si Prima Sport 1.

- Formatia Manchester United a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Newcastle United, intr-un meci din etapa a 14-a a campionatului Angliei, informeaza news.ro.Golul a fost marcat de Gordon, in minutul 56. Tot sambata, au obtinut victorii Everton, Arsenal, Brentford…

- Antrenorul lui Arsenal, Mikel Arteta, a apreciat "agresivitatea si determinarea" fotbalistilor sai in demonstratia ofensiva de miercuri impotriva lui Lens (6-0), sinonima cu calificarea in optimile de finala ale Ligii Campionilor de pe primul loc in grupa, relateaza AFP."Eu nici macar n-am visat…

- Real Madrid – Napoli 4-2 și Benfica – Inter 3-3 au fost in format LIVE SCORE pe AS.ro. Dupa rezultatele inregistrate, o formație s-a calificat in optimile competiției. Este vorba despre Arsenal, care a obținut biletul pentru „primavara europeana” dupa victoria cu Lens. „Tunarii” lui Arteta au condus…