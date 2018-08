Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a anuntat joi numirea unui trimis special pentru Coreea de Nord in persoana lui Stephen Biegun, impreuna cu care va efectua o vizita in aceasta tara 'saptamana viitoare', informeaza AFP. 'Steve va conduce politica Statelor Unite fata de Coreea de Nord…

- Ziarul, citand oficiali neidentificati familiarizati cu informatiile serviciilor, arata ca agentiile de spionaj americane au surprins semne ale constructiei de rachete la o mare unitate de cercetare din Sanumdong, la marginea Phenianului. Constatarile sunt cele mai recente care sugereaza…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, va efectua o noua vizita in Coreea de Nord, la 5 iulie, pentru a continua consultarile privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, dupa summitul istoric dintre Donald Trump si Kim Jong Un, relateaza AFP. Seful diplomatiei Statelor Unite urmeaza sa aiba intalniri…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, intentioneaza sa efectueze o vizita in Coreea de Nord saptamana viitoare pentru a discuta despre planurile in sensul denuclearizarii, afirma surse citate de cotidianul Financial Times.

- Noi imagini din satelit arata cum Coreea de Nord continua sa iși modernizeze instalațiile nucleare și a adus imbunatațiri rapide infrastructurii de la Centrul de Cercetare Științifica Nucleara din Yongbyon – o instalație utilizata pentru a produce plutoniu pentru de armele nucleare, scrie CNN citand…

- Sanctiunile impotriva Coreei de Nord vor fi ridicate doar dupa denuclearizarea completa, a declarat joi la Seul secretarul de stat american, Mike Pompeo, citat de AFP. El a apreciat ca, dupa intalnirea de marti, din Singapore, cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, liderul nord-coreean Kim Jong…

- Secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a declarat ca liderul nord-coreean Kim Jong-Un, cu care s-a intalnit de doua ori, i-a confirmat personal ca este pregatit sa denuclearizeze Coreea de de Nord, informeaza site-ul postului CNBC.Presa din Costa Rica anunța ce vor face autoritațile din țara…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a salutat joi discutii 'substantiale' purtate cu generalul Kim Yong Chol, considerat mana dreapta a lui Kim Jong-Un, in vederea unui summit istoric intre presedintele SUA, Donald Trump, si liderul nord-coreean, informeaza AFP. 'Discutii…