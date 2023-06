Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte american Mike Pence se va lupta cu fostul presedinte Donald Trump in alegerile primare republicane din 2024, care vor da nominalizarea republicanilor in cursa pentru Casa Alba, informeaza Agerpres, care preia Reuters, AFP si EFE.Mike Pence si-a anuntat luni candidatura, potrivit…

- Mike Pence, un conservator evaghelist si un opozant aprig al avortului, urmeaza sa-si anunte in mod oficial miercuri - cand implineste varsta de 64 de ani - intrarea in cursa la fotoliul de la Casa Alba, la un miting in Iowa, relateaza AFP. Dupa ce a fost alaturi de fostul presedinte Donald Trump in…

- Ron DeSantis devine astfel cel mai important rival al lui Donald Trump in cursa pentru desemnarea candidatului republican in cursa pentru Casa Alba, potrivit AFP. Competiția este cu atat mai interesanta cu cat fostul ofițer de marina ii datoreaza lui Trump alegerea ca guvernator al Floridei, in 2018,…

