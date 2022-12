Mii de zboruri anulate după ce o furtună arctică a lovit SUA O furtuna puternica de iarna a cuprins o mare parte din SUA sambata, aducand un viscol orbitor, ploi inghețate, inundații și frig care pun viața in pericol. Pana acum, cel putin 12 persoane au murit. De asemenea, a creat haos pentru cei care calatoresc pentru vacanța de Craciun. Furtuna a doborat liniile electrice, a cauzat accidente mortale pe autostrazi și a dus la anulari in masa a zborurilor, transmite Hotnews . Furtuna a avut o amploare aproape fara precedent, intinzandu-se de la Marele Lacuri de langa Canada pana la Rio Grande de-a lungul graniței cu Mexic. Aproximativ 60% din populația… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

