Mii de turiști, așteptați la Festivalul Tocanului de la Novaci A fost definitivat programul de la Festivalul Tocanului de la Novaci. Artiști cunoscuți vor canta sambata și duminica la Festivalul Tocanului, care a ajuns la ediția a IV-a și va avea loc in zona pietonala a pieței din Novaci. Cu aceasta ocazie comunitatea novaceana promoveaza produsul gastronomic local „Tocan de Novaci”, promoveaza vechile familii de pastori novaceni, care au transmis peste veacuri obiceiurile, cantecele și dansurile locului. Sambata, de la ora 18.30, are loc o seara ciobaneasca in cadrul careia crescatorii de animale pregatesc tocanul, artiștii „incing scena”, iar persoanele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

