- PRINS IMEDIAT… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu cetațenie romana și R. Moldova care a fost depistat in trafic conducand un autoturism neimatriculat și care a eludat controlul de frontiera, trecand fraudulos frontiera…

- INCA UNUL…Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui tanar cu cetațenie R. Moldova asupra caruia a fost descoperit un permis de conducere fals. In data de 07 septembrie a.c., in jurul orei 20.45, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- TUPEU Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita efectueaza cercetari in privinta a doi cetateni din R. Moldova care au fost depistati conducand vehicule, desi permisele de conducere valabil detinute nu le dadeau acest drept. Astfel, pe data de 01 septembrie a.c, in…

- UPSI!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui tanar cu cetațenie R. Moldova asupra caruia au descoperit o carte de identitate falsa. In data de 28 august a.c., in jurul orei 18.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița –…

- FARA PERMIS… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari cu privire la un barbat cu dubla cetațenie, romana și R. Moldova, care a fost depistat conducand un microbuz, deși avea dreptul de a conduce vehicule suspendat. Astfel, in ziua de 22 august…

- NU S-A PUTUT…Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita a descoperit, intr-un autocar, in bagajele unui cetatean roman, 4360 de tigarete (218 pachete) pe care persoana intenționa sa le introduca ilegal in Romania. In data de 07 august a.c., in jurul orei 03.00, in Punctul…

- INCONSTIENTA CRASA…Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privinta unui barbat cu cetațenie R. Moldova care, fara a fi posesor de permis de conducere valabil, a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. Acesta, in data…

- ANORMAL ȘI ILEGAL… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat cu cetațenie romana și R. Moldova care a fost depistat conducand un ansamblu de vehicule, deși permisul de conducere valabil deținut nu ii dadea dreptul. „In data…