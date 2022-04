Stiri pe aceeasi tema

- 8.000 de soldați britanici vor fi desfașurați in Europa de Est in aceasta vara alaturi de forțele NATO. Planul, in cadrul caruia militarii vor lua parte la exerciții in aceasta zona, este in pregatire de ceva timp, dar a fost stimulat de invazia rusa in Ucraina. Aproximativ 8.000 de soldați britanici…

- Aproximativ 8.000 de soldati britanici vor participa in aceasta vara la exercitii in Europa de Est alaturi de alti militari din NATO, intr-o ''demonstratie de solidaritate si forta'' in contextul continuarii invaziei ruse in Ucraina, informeaza vineri France Presse.

- Polonia ar saluta o crestere cu 50% a numarului militarilor americani in Europa, a declarat liderul Partidului Lege si Justitie (PiS, de guvernamant), Jaroslaw Kaczynski, in comentarii date publicitatii duminica, in contextul in care Varsovia a facut apel la impunerea de sanctiuni mai dure impotriva…

- Numarul de refugiati din Ucraina care au fugit din aceasta tara dupa 24 februarie a depasit miercuri pragul de 4 milioane de persoane, potrivit cifrelor Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR), informeaza Noi.md cu referire la www.agerpres.ro. Europa nu a cunoscut asemenea…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a anuntat marti ca SUA vor debloca 30 de milioane de barili de petrol din rezervele strategice pentru a stabiliza piata dupa invazia Rusiei in Ucraina, transmite France Presse. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau chinez, Xi Jinping, il provoaca deschis pe liderul american Joe Biden, afisandu-si convergente strategice ce vor persista: primul sfideaza SUA in Ucraina si cere un nou echilibru geopolitic in Europa, iar al doilea contesta suprematia mondiala a Statelor…

- Rusia a reacționat, miercuri, la anunțul Statelor Unite ca vor trimite 3.000 de militari suplimentari in Europa de Est, in contextul tensiunilor tot mai intense intre Moscova și țarile Occidentale in criza din Ucraina. Moscova a calificat drept „nejustificata” și „distructiva” aceasta decizie a administrației…

- Joe Biden a afirmat ca America va trimite „in curand” un numar mic de soldati in Europa de Est, pe fondul tensiunilor cu Moscova din cauza Ucrainei.„Voi trimite in curand trupe americane in Europa de Est si in tarile NATO. Nu foarte mult”, le-a declarat presedintele american jurnalistilor la coborarea…