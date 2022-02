Mii de soldați americani, elicoptere și mașini de război la granița Poloniei cu Ucraina Zeci de parasutisti americani au sosit miercuri pe aeroportul Rzeszow din Polonia, in cadrul unei desfasurari a cateva mii de soldati pentru a consolida flancul estic al NATO, pe fondul tensiunilor cu Rusia, relateaza AFP. Potrivit unor jurnalisti AFP, soldatii au coborat dintr-un avion de transport militar Boeing C-17 si au urcat in autobuze pe aeroport, aflat la aproximativ 100 de kilometri de granita cu Ucraina. Un alt grup de soldati, de aproximativ 12, s-a imbarcat la bordul a doua elicoptere Black Hawk care au decolat. Doua elicoptere Chinook au aterizat pe aeroport. Masini blindate, camioane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

