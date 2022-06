Stiri pe aceeasi tema

- Mii de credincioși sunt așteptați sambata, 4 iunie, la sanctuarul marian de la Șumuleu Ciuc, pentru a participa la pelerinajul de Rusaliile Catolice. Marea adunare de la Șumuleu Ciuc este considerata cea mai mare procesiune religioasa de acest tip din Europa Centrala și de Est. Sute de pelerini au pornit…

- Aproximativ 700 de jandarmi, politisti si pompieri se vor afla in dispozitivul de ordine publica ce va asigura siguranta pelerinajului de Rusaliile Catolice de la Sumuleu Ciuc, la care este asteptat un numar foarte mare de participanti. Potrivit unui comunicat transmis presei, masurile de ordine publica…

- Credinciosii care vor participa, sambata, la marele pelerinaj de Rusaliile Catolice de la Sumuleu Ciuc si care nu cunosc limba maghiara vor avea acces, in premiera, la traducerea in limba romana a lecturilor din timpul slujbei si traditionalei predici de la finalul liturghiei. Rectorul bisericii franciscane…

