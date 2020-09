Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unei acțiuni declanșate la frontiera de nord a țarii, aproximativ 6.000 pachete cu țigari de proveniența extracomunitara, marfa ce urma sa fie comercializata…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unei acțiuni declanșate la frontiera de nord a țarii, aproximativ 6.000 pachete cu țigari de proveniența extracomunitara, marfa ce urma sa fie comercializata pe…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma unor acțiuni declanșate la frontiera de nord a țarii, 16.450 pachete cu țigari in valoare de 192.800 lei, cantitate ce urma sa fie comercializata pe piața neagra…

- Polițiștii de frontiera de la Inspectoratului Teritorial al poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 10.200 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 119.300 lei. Marfa urma sa ajunga pe piața neagra de din zona, potrivit Mediafax.Potrivit unui comunicat…

- In data de 23 iulie, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației a fost declanșata o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 13.30, colegii noștri aflați in misiune de supraveghere a frontierei de stat au observat, prin…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma misiunilor desfașurate la frontiera de stat, peste 34.000 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare totala de peste 402.000 lei. In cursul zilei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat la “frontiera verde” aproximativ 12.500 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare totala de peste 144.000 lei. Duminica, 12 iulie a.c.,…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au desfasurat doua actiuni pe linia combaterii contrabandei, ocazie cu care au confiscat aproximativ 17.500 pachete cu țigari de proveniența extracomunitara. Intreaga cantitate de tigari,…