MII de oameni la Bucharest Pride și Marșul Normalității, sâmbătă seară în Capitală - VIDEO Peste 5.000 de susținatori ai minoritaților sexuale au participat la marșul diversitații. Marșul Bucharest Pride a inceput in jurul orei 17, iar in mai puțin de o ora mii de susținatori și-au facut apariția in centrul Bucureștiului. „Ne bucuram sa fim din nou in strada, mii de oameni in strada, vrem legalizarea drepturi, recunoașterea identitații de gen, vrem respect in societate, și politicienii trebuie sa se uite la noi cu multa atenție. Vedem ca au fost probleme cu aprobarea marșului de Primarie. Sunt asociatii extremiste care vor sa ne interzica, Romania nu poate sa mearga cu Viktor Orban… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva sute de persoane s-au adunat pe Calea Victoriei incepand cu ora 16.00, pentru Bucharest Pride. Au desfașurat pe strada un steag-curcubeu, iar la 18.00 au plecat in marș spre Piața Universitații. In atmosfera generala de sarbatoare, Anne Marie flutura un steag in culorile curcubeului. Este din…

- Silviana Petre Badea, managing director JLL Romania, liderul pieței de consultanța imobiliara locala, a fost numita Deputy Head of CEE Capital Markets, urmand sa-și continue activitatea in paralel și in cadrul biroului din Romania.Numirea Silvianei Badea vine in contextul in care se implementeaza o…

- Aproximativ 9% din populatia cu varsta de peste 15 ani a UE a consumat zilnic bauturi racoritoare care contin zahar in anul 2019, insa statele membre cu cea mai mica pondere a populatiei care consuma zilnic astfel de bauturi sunt Estonia (2%), urmata de Lituania, Finlanda, Letonia si Romania (toate…

- Ungaria va oferi populatiei optiunea de a face o a treia doza de vaccin anti-COVID-19, incepand cu 1 august, si va impune imunizarea pentru toti angajatii din domeniul sanatatii, a declarat vineri premierul Viktor Orban.

- Parlamentul European va adopta saptamana aceasta un raport, in care este prevazut ca va solicita inca o data ca Bulgaria și Romania sa fie primite in Schengen, conform agendei ultimei reuniuni a deputaților europeni inainte de vacanța de vara. PE arata ca in 2011 și 2018 a adoptat rezoluții cu o cerere…

- Parlamentarii social-democrati vor depune, miercuri, o motiune simpla impotriva ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene. Cristian Ghinea este criticat pentru modul in care a fost intocmit Planului National de Redresare si Rezilienta. “Avem niste intrebari la domnul ministru Ghinea. De ce avem…

- Fostul primar al Capitaeli, Gabriela Firea îl ataca dur pe Nicușor și susține ca acesta nu stie cum functioneaza o institutie publica. Firea mai spune ca actualul primar al Capitalei demonstreaza înca o data nu este pregatit sa conduca un oraș de marimea Bucureștiului. "În…

- Ungaria si-a triplat rezervele pana la 95 de tone, cea mai mare rezerva per capita din Est. Polonia si-a dus tot aurul la Varsovia. Romania nu cumpara si tine 60% din rezerva la Londra, anunta Ziarul Financiar intr-o analiza, relateaza MEDIAFAX. In aprilie, banca centrala a Ungariei, condusa…