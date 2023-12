Stiri pe aceeasi tema

- Ninsorile abundente au provocat perturbari majore in Bavaria, sudul Germaniei, in special in capitala sa Munchen unde traficul aerian si feroviar a fost intrerupt sambata, anunta AFP, potrivit news.ro.Aeroportul din Munchen a anuntat suspendarea zborurilor "probabil pana la ora 12:00" (11:00 GMT),…

- Meciul dintre echipele Bayern Munchen si Union Berlin, contand pentru etapa a 13-a a campionatului de fotbal al Germaniei, programat sambata dupa-amiaza, a fost amanat din cauza ninsorilor abundente din Bavaria, a anuntat societatea de transport public munchenez (MVG), citata de AFP."Dragi pasageri,…

- Mai mulți romani au ramas blocați pe aeroportul din Munchen, din cauza zapezii. Oamenii au ajuns vineri seara pe aeroport, cu o intarziere de doua ore, iar dupa aterizare au mai fost ținuți in avion inca trei ore și jumatate.

- Turistii care au innoptat in weekend la pensiunile din Padiș au constatat ca nu pot pleca de la munte, dupa ce iarna si-a intrat in drepturi la mijlocul lui noiembrie. Insa drumarii au fost luati iarasi prin surprindere de sosirea zapezii.

- Campionatul European de fotbal din 2024 se apropie cu pași repezi. Am inceput sa cunoaștem deja primele echipe calificate, iar in noiembrie lista va fi completata cu noi nume. Cele mai bune 24 de echipe din Europa vor lupta intre 14 iunie și 14 iulie 2024, in Germania, pentru glorie, dar și pentru banii…

- Decizia va fi valabila inițial o perioada de 10 zile, cu posibilitatea prelungirii. Și Austria a reluat controalele la frontiera cu Cehia, cu scopul de a descuraja traficanții de migranți care vor sa schimbe traseul, dupa ce Germania a decis sa-și consolideze supravegherea granițelor.