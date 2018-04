Mii de nord-coreeni s-au strans luni in diferite locuri din Phenian pentru a dansa in onoarea lui Kim Jong Il, tatal actualului lider al regimului comunist, Kim Jong Un, relateaza AFP. Fara sa fie zi de sarbatoare, 8 aprilie marcheaza implinirea a 25 de ani de la sosirea la putere a lui Kim Jong Il. In Coreea de Nord, calendarul cuprinde numeroase zile in care au loc aniversari in legatura cu istoria tarii, dar si cu viata fondatorului sau, Kim Ir Sen, si a fiului sau, Kim Jong Il. Imbracati in costume de ceremonie, nord-coreenii au dansat in forma de cercuri concentrice, intonand totodata cantece…